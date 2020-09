MotoGP, 2020, Barcelona: Oliveira desiludido com retrocesso

Depois de, no treino livre da manhã, ter conseguido acabar à justa no top 10, após ter andado muito tempo em 6º e 7º acabando a 1,161 segundos da volta mais rápida de Quartararo, Miguel Oliveira não estava, naturalmente, satisfeito com os resultados do Treino Livre 2, que o deixou afundado na classificação em 16º,