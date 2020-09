Numa humilhante sessão de Qualificação, o líder do Campeonato Dovizioso ficou em 7º, que lhe garante a 6ª fila da grelha…

Depois dos problemas relacionados com a sua convalescença, mais ter torcido um pé no paddock, Cal Crutchlow superou as suas dores para liderar a primeira sessão qualificativa, apesar dos melhores tentativas de Miller, Bagnaia e Dovizioso de colocar uma Ducati no topo.

De facto, a 10 minutos do fim o inglês permanecia à frente com um tempo de 1:40.124, e a cerca de três décimas Dovizioso em segundo queria juntar-se a ele na Q2, mas então tudo mudou e seria Miller, na Ducati Pramac, a ir para a frente, com Crutchlow a acabar em 6º e Dovizioso em 7º quando Nakagami se juntou a Miller a 0,148 do tempo do Australiano…