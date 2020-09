Fábio Quartararo venceu em Barcelona na MotoGP para voltar à liderança do campeonato. Mir, de novo, nos lugares de pódio e Miguel Oliveira caiu a seis voltas do final, numa corrida que não parecia nem para ele nem para a KTM. As temperaturas frias, 21 graus no asfalto e 19 no ambiente, fizeram com q