Andar lento não é próprio de um líder, mas Andrea Dovizioso disse-o com todas as letras como um líder a prazo, sentado no desalento da saída da Ducati no final do ano. Uma atitude que nenhum chefe de equipa espera, sobretudo de um piloto experiente de 35 anos e que lidera um campeonato do mundo.

Não há dúvida que 2020 está a provar ser um campeonato tão imprevisível que as corridas de MotoGP parecem poder ser vencidas por qualquer um. Seis vencedores diferentes em sete corridas, vários deles pela primeira no degrau mais alto do pódio, alguns em motos satélite como Miguel Oliveira, com a Honda nem sequer a ‘cheirar’ o pódio. Custa a acreditar!

Esse cenário tão diferente apenas pode ter uma explicação: a ausência inesperada (por lesão) do grande dominador Marc Márquez, cujo lugar não foi ocupado por ninguém de calibre e carisma semelhante.

Parece mesmo que todos estão à espera que o piloto de reapareça e volte na segunda metade do campeonato, mas com as sete corridas que restam, dificilmente isso terá qualquer influencia nas contas do campeonato e, na verdade, ninguém parece querer assumir o papel de seu sucessor.

O pior líder em muitos anos

Ao cabo dos dois primeiros treinos livres em Montmeló o #4 da Ducati ocupa um modesto 15º lugar na tabela de tempos enquanto Zarco é o segundo mais rápido com uma Ducati privada; algo não parece bem na equipa de Borgo Panigale!

E isto reflecte-se numa classificação bizarra, onde Andrea Dovizioso, 7º e 8º nas duas últimas corridas em Misano, lidera o campeonato com 84 pontos nas primeiras sete corridas, algo que não se via desde 1985 (Freddie Spencer 81 pontos), quando as vitórias ainda valiam 15 pontos. Quando já valiam 20, até 1992, também não havia essa liderança barata, e desde 1993, já com 25 pontos por vitória, há muito que é o pior líder de que há memória viva. Desde sempre, nesta fase do campeonato, pelo menos na era do MotoGP, um ou mais pilotos estavam bem acima dos 100 pontos.

“É divertido ser um líder indo devagar”, diz Andrea Dovizioso, que não tira rendimento dos seus novos pneus como Bagnaia, nem na travagem ou na passagem em curva. “Ainda estamos a liderar o campeonato, mas esse é o único aspecto positivo”, referiu sem medir o que disse, que pode ferir muita gente, até os seus rivais mais próximos.

Enfim, todos continuamos à espera de um verdadeiro líder do MotoGP. Será que vai aparecer em Montmeló?

Assim vai o campeonato de MotoGP 2020: