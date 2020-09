Aleix Espargaró e Bradley Smith estiveram a dar as voltas no Circuito de Barcelona-Catalunha esta segunda-feira.

Aleix Espargaró e Bradley Smith, da Aprilia Racing Team, aproveitaram o facto de que a Aprilia já é a única equipa ainda com concessões e estiveram a dar voltas na segunda-feira, no Circuito de Barcelona-Catalunha, com a equipa a participar num teste privado.

Espargaró e Smith terminaram o GP da Catalunha em 12º e 16º, respetivamente, e a fábrica de Noale continua em busca de melhorias na nova RS-GP, que Aleix Espargaró já afirmou ser a melhor moto de Grand Prix que já experimentou.

Com todas as outras marcas impedidas de treinar, desde que também a KTM se juntou ao rol dos vencedores, e com isso excedeu o limite de pontos que a excluíram das concessões, a formação da Aprilia Gresini continua à procura de mais velocidade de ponta na sua RS-GP, e nesse sentido, até um teste de um dia pode fazer muita diferença rumo às últimas seis corridas da temporada.