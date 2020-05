Pecco Bagnaia diz que quer competir na clássica de Endurance das 8 Horas de Suzuka numa Ducati, ao lado do colega de equipa da Pramac Racing, Jack Miller.

Embora o sucesso no evento de resistência tenha sido tradicionalmente reservado aos quatro grandes japoneses (Honda, Suzuki, Kawasaki e Yamaha), Bagnaia acredita que a nova Ducati Panigale V4 R, com os pilotos certos, pode causar uma perturbação na clássica da Resistência e levar a guerra aos japoneses no seu próprio território.

No entanto, sem estar em causa a competitividade e andamento de Bagnaia e Miller, a verdade é que custa milhões preparar uma moto competitiva para as 8 Horas de Suzuka e a Ducati, pelo menos na iteração bicilíndrica em V, não tem tido sucesso a fazer o motor durar em corridas de longo curso, apesar de algumas incursões nos anos 80 e 90.

Um V4 poderia ser mais eficiente, ou fiável, mas o desenvolvimento exigido implicaria um envolvimento direto da fábrica e com a crise esperada nas vendas dada a atual situação, é pouco provável que isso se venha a verificar. Por outro lado, a entrar oficialmente, seria lógico para a Ducati fazê-lo com a equipa de SBK, muito mais familiarizada com a Panigale, e não com uma satélite de MotoGP…