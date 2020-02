MotoGP 2020: Avintia em ascensão com nova Ducati Uma garagem cheia de novas Desmosedici animou a Reale Avintia em Sepang desporto MotoSport desporto/motogp-2020-avintia-em-ascensao-com-nova_5e4815e284a13912995acf6c





Melhorar constantemente foi algo que Johann Zarco (Reale Avintia Racing) fez ao longo dos três dias em Sepang. A primeira saída do francês na Desmosedici foi muito promissora, pois terminou a menos de um décimo de Dovizioso no final dos três dias na Malásia.

A, propósito, o manager da formação Ruben Xaus comentou a transformação na Reale Avintia, em particular o reforço da estrutura com mais engenheiros vindos da Ducati, mas Zarco foi ainda mais positivo quando disse:

“Estou feliz por hoje, porque chegámos um pouco tarde, mas esta manhã fizemos muitos testes, muitas voltas, e melhorámos um pouco a configuração e a sensação com o pneu. Temos mais aderência, sim, o que normalmente é melhor, mas a forma como se tem de andar é diferente e estávamos em dificuldades para gerir os pneus. Pelo menos, estou um pouco mais feliz. As dificuldades parecem estar no passado, o que é fundamental.”

“Acho que só eu e o Jack (Miller) fizemos a nossa volta rápida no pneu médio, e o ritmo é muito bom. Eu e o Danilo fizemos dez voltas juntos, só para testar algo e como sempre quando fazes esse tipo de teste, surgem coisas completamente diferentes – coisas semelhantes à situação de corrida.”

Como irá ser para o duplo campeão do mundo de Moto2 no Teste do Qatar?

A fábrica de Borgo Panigale estará de volta ao trabalho no Circuito Internacional de Losail de 22 a 24 de Fevereiro, o teste final dias antes do início da temporada propriamente dita.