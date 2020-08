Pol Espargaró deu um aviso à navegação ao liderar o Warm Up ao sol austríaco sobre Viñales, que vinha antes de Dovizioso e Quartararo, Miller e Zarco. Durante a tarde de ontem, Danilo Petrucci e Aleix Espargaró tinham trocado galhardetes nas redes sociais depois de Petrucci ter feito um gesto feio ao homem da Aprilia, que supostamente lhe atrapalhou a sua entrada na reta. Agora, para além de estarem mais uma vez juntos em pista em oitavo e nono, iriam alinhar na grelha lado a lado para a corrida de hoje…

Com isto, a 5 minutos do fim, Miguel Oliveira estava em 12º, logo atrás de Valentino Rossi quando Viñales passou momentaneamente pela liderança, visto que logo a seguir foi Joan Mir a vir para a frente na Suzuki.

Com os tempos a baixar, Miguel Oliveira tinha descido para 15º mas estava num intermédio rápido a sete minutos do final, que não se chegou a transformar numa volta rápida, sendo provável que Miguel ainda procurasse resolver um problema de travões que o afetara antes.

O 1:24.365 de John Mir continuava a aguentá-lo na frente do pelotão, mas também Miller, Nakagami e Zarco apareciam com intermédios rápidos a ameaçar o tempo do espanhol da Suzuki Ecstar.

Com o regresso de chuva previsto para a tarde, podia ser a última oportunidade dos pilotos rodarem no seco, quando a três minutos do fim Oliveira veio para a box e dava por concluída a sua sessão, acabando em 21º.

O tempo de Joan Mir permaneceu o mais rápido, com alguns pilotos a treinar troca de motos no pit lane nos últimos minutos em caso de uma corrida flag to flag hoje.