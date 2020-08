As imagens do acidente que quase envolveu Rossi e Viñales são verdadeiramente assustadoras e mostram que, quando as duas motos desgovernadas de Zarco e Morbidelli chegam à curva 3, já não são mais que uma coleção de metal desfeito, pronto a causar estragos, que felizmente não atingiram ninguém ao atravessar a pista… Aqui ficam, por ordem cronológica, sem mais comentários…

