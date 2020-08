As Yamaha regressaram em grande força na Q2, com Viñales, Quartararo e Morbidelli a liderar os primeiros minutos do treino de qualificação final.

Com outros a mostrar serviço, Viñales foi permanecendo na frente, mas de repente Dovizioso estava em segundo e Espargaró em 3º com a KTM e com Miguel Oliveira entrar também no Top 10.

À medida que se chegava aos últimos segundos, Miguel saiu do Top 10 pela entrada de na Nakagami, e a volta rápida de Viñales , com 1:23.450, permanecia a pole provisória

Fábio Quartararo ainda atacava bem como Jack Miller, que à bandeira era segundo e melhor Ducati.

Miguel Oliveira ascendia a 9º, mas depois era do novo relegado para 10º, com as Suzuki de Mir a qualificar em 5º e Rins em oitavo.

Com a chegada de Zarco a 9º, Miguel Oliveira acabou por ficar em 11º que, claro, não faz diferença para a 4º fila da grelha em que alinhará para o Grande Prémio da Áustria amanhã …