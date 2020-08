Depois do primeiro dia de ação no Grande Prémio da Áustria, alguns pilotos de nomeada do Campeonato estão fora do top 10 e vão estar preocupados em melhorar no sábado.

As montanhas circundantes do Red Bull Ring são notórias por produzirem algumas surpresas meteorológicas, e se continuar a chover de manhã, vamos ver pilotos a competir na Q1 que não esperávamos ver.

Dois desses pilotos são os da Yamaha Monster Energy, com Maverick Viñales, o segundo lugar no Campeonato, e o nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi, a rezar por um TL3 seco.

A Ducati está invicta no Red Bull Ring, mas Danilo Petrucci (Ducati Team) encontrou-se entre Viñales, 11º classificado, e o 13º lugar de Rossi, nos treinos de sexta-feira. Cal Crutchlow, da Honda LCR Castrol, também está fora do top 10, com o vencedor do GP da República Checa, Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing), a ter um dia tranquilo na Áustria ontem para terminar em 16º lugar.

A chuva vai ameaçar todo o fim de semana, mas irá prejudicar o TL3 para o MotoGP? Seja como for, vamos ter uma surpresa sábado de manhã, com uma mini-sessão de qualificação enquanto os pilotos lutam por uma posição entre os 10 primeiros. Se a chuva cair mais forte, veremos quem detém a vantagem nas condições húmidas…