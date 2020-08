O mais recente vencedor da MotoGP Brad Binder, mais Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Iker Lecuona e o piloto de testes Dani Pedrosa estão a rodar na República Checa antes de se dirigirem para o território nacional da equipa do outro lado da fronteira.

Não há descanso para os vencedores do GP da República Checa, a KTM Red Bull Factory Racing e Brad Binder, pois a fábrica austríaca já regressou à pista em Brno para um dia de testes privados.



O histórico Binder será acompanhado pelo colega de equipa Pol Espargaró, e a equipa tenta encontrar ainda mais melhorias antes das corridas consecutivas em casa no Red Bull Ring.

A dupla da KTM Red Bull Tech3 de Miguel Oliveira, que regressa ao selim depois de ter reclamado o seu melhor resultado em MotoGP ao terminar 6º no domingo e Iker Lecuona, que infelizmente caiu mais uma vez, também estão a fazer o trabalho, com o piloto de testes da KTM e lenda do MotoGP Dani Pedrosa também em pista.

O quinteto completará um dia de testes privados na República Checa, antes de fazer a viagem de 340km através da fronteira Checo-Austríaca para Spielberg.