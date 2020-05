Com a última ronda de cancelamentos a excluir do calendário a Alemanha, Holanda e Finlândia, mais do que meramente adiar as provas, surgiram rumores de que a Áustria pode ser avançada para iniciar a temporada de MotoGP.

O Red Bull Ring, detido pelo dono milionário da Red Bull Dietrich Mateschitz, e amplamente financiado pela bebida energética, tem sido consistentemente votado como o mais bem organizado Grande Prémio da época e o local a que as equipas e media mais gostam de ir e seria um favorito para começar a época em grande depois da frustração do começo falhado no Qatar e constantes adiamentos de provas desde então.

De acordo com as datas do calendário até agora publicadas, Brno a 9 de Agosto deveria herdar a abertura da temporada de MotoGP, após o cancelamento recente das provas no Sachsenring, Assen e KymiRing, que foram categoricamente canceladas, e nem sequer adiadas, por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, considerar que não são Grandes Prémios que pudessem ser organizados à porta fechada sem espectadores.

No entanto, segundo a Speedweek, a Áustria, já alinhada para iniciar a temporada de F1 no início de Julho, poderia agora ser transferida para a frente da Checa para dar o pontapé de saída para uma temporada tardia de MotoGP, em 26 de Julho, seguida de uma nova corrida no Red Bull Ring, a 2 de Agosto.