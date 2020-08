Fabio Quartararo, terceiro com 1:23.537

“contentava-me com ser a melhor Yamaha…”

“Honestamente, estou tão contente, porque quando chegámos aqui, no TL 1 e até ao TL3, não estava a conseguir ser rápido e juntar tudo para fazer um ataque aos tempos, mas agora estou satisfeito…”

“Temos de ver o nosso ritmo de corrida, que acho que não vais ser tão mau, eu pelo menos estou contente com ele, e obrigado à equipa, porque mudámos bastante a moto durante a semana e conseguimos melhorá-la.”

“É ótimo estar de volta à fila da frente e espero estar aqui também amanhã!”

“Vai ser muito difícil, com as Ducati e KTM, mesmo tendo ficado no pódio aqui o ano passado, mas contentava-me com ser a melhor Yamaha…”