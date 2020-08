O segundo treino livre de MotoGP foi a primeira sessão totalmente afetada pela chuva e no início, durante alguns minutos, nada aconteceu. Depois timidamente uma primeira moto, a Suzuki de Joan Mir, dirigiu-se para o traçado ainda completamente encharcado na zona da curva 3, mas já seco noutras zonas, o que configurava condições muito difíceis para pilotar.

Miguel Oliveira também foi dos primeiros a vir para a pista e a registar um tempo, que naturalmente o colocou no topo da tabela e com Alex Márquez também a rodar, os três pilotos funcionaram como observadores para os restantes, vindo reportar o estado da pista depois da sua breve saída.

De facto com 10 minutos de sessão decorridos só Miguel Oliveira tinha estabelecido um tempo, com a maioria dos pilotos a nem se incomodar a sair para a pista até quase ao final de sessão…

Eventualmente, Zarco fez um tempo que o colocou à frente, e mesmo no final da sessão, com a pista quase seca, Lecuona e Miller também bateram o tempo de Oliveira, numa sessão com pouco significado.