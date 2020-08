A primeira sessão livre de MotoGP foi frenética desde os primeiros segundos, com Espargaró, Nakagami e Viñales a liderar, mas logo a seguir Quartararo e Zarco a saltarem para segundo e terceiro.

Um minuto depois já era Aleix a juntar-se ao irmão à frente da sessão, e isto tudo só nos primeiros 10 minutos.

Quartararo falha a travagem para a Curva 4 e vai à gravilha, um raro erro, mas mais drama viria logo a seguir com Dovizioso e Petrucci a saltarem para segundo e terceiro e Pol Espargaró a melhorar o tempo para permanecer no comando com 1:24.772 quando Oliveira era já sexto também.

Incrivelmente, Alex Márquez aparecia no top 10 e Rins chegava a quarto com Oliveira a melhorar um lugar para 5º a apenas três décimas de frente.

Aleix, de segundo, era já oitavo e Mir vinha para terceiro, baixando Oliveira para sexto de novo.

A 15 minutos do final, Rins salta para segundo, com Mir em 3º a colocar ambas as Suzuki no Top 3… e começa a danla para opneus, o Treino livre tornado numa autêntica corrida à qualificaçãoo por causa da probabilidade de chuva mais além…

Miller entra em 10º, colocando 4 Ducati no Top 10 quando os primeiros 18 estão no mesmo segundo a Pol sai com um pneu macio e baixa o seu tempo ainda mais para 1:24.514 a 5 minutos do fim, e depois mesmo para 1:24.193.

Nakagami já é 3º atrás de Dovi, e à medida que a pressão dos outros vai aumentando o tempo vai baixando Oliveira para 9º, mas o Português ainda salta para 7º com a KTM a dominar apesar da ameaça Ducati…

MotoGP, TL1, Top 10

1 44 P. Espargaró 1:24.193 2 4 A. Dovizioso +0.044 3 30 T. Nakagami +0.185 4 42 A. Rins +0.380 5 21 F. Morbidelli +0.395 6 5 J. Zarco +0.462 7 88 M. Oliveira +0.525 8 43 J. Miller +0.531 9 36 J. Mir +0.550 10 20 F. Quartararo +0.560