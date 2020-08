Depois de tantas hipóteses de um bom resultado, as KTM auto-eliminaram-se, deixando Dovizioso vencer mais uma vez e Binder para acabar 4º e primeira KTM…

No recomeço da corrida de MotoGP, agora com 20 voltas, mais drama, com Pol Espargaró a ir para a frente da corrida depois de passar Miller e Dovizioso e com Miguel Oliveira em sexto, Rossi atrás e Quartararo a em arrancar de 16º, onde estava quando a corrida fora interrompida.

Viñales tinha ficado entalado no arranque e estava em 20º também, com Oliveira a recuperar para 5º e Binder vindo dar um empurrão a Rossi para 7º.

De repente, Miguel Oliveira aparece descontrolado por dentro de Pol Espargaró, a sua moto leva a oficial de espanhol e ambas as KTM ficam de fora….

Oliveira regressa à boxe visivelmente irritado perante a consternação de todo o pessoal da KTM… porém o drama ainda não estava acabado, porque segundos depois também Rins cai ao tentar ultrapassar Dovizioso à frente da corrida e agora com Miller segundo e Mir terceiro, Binder está em quarto e Valentino Rossi em quinto…

Dovizioso controlaria o resto da corrida para vencer, a sua 50ª vitória em MotoGP que mantém o recorde da Ducati na pista, com Mir um excelente segundo, primeiro pódio na Suzuki, e Miller completou o pódio…

1 4 A. Dovizioso 28:20.853 2 36 J. Mir +1.377 3 43 J. Miller +1.549 4 33 B. Binder +5.526 5 46 V. Rossi +5.837 6 30 T. Nakagami +6.403 7 9 D. Petrucci +12.498 8 20 F. Quartararo +12.534 9 27 I. Lecuona +14.117 10 12 M. Viñales +15.276