Depois de uma verdadeira hecatombe de quedas ter reduzido o campo de MotoGP com primeiro Zarco e Morbidelli, depois Espargaró e Oliveira e finalmente Alex Rins a ficarem de fora da corrida, Dovizioso só teve que controlar os ataques de Miller e Rins com pilotagem controlada para vencer mais uma vez no Red Bull Ring mantendo o seu recorde inalterado, alcançando a 50 vitória da Ducati em MotoGP.