Davide Tardozzi da Ducati afirmou ontem que a decisão sobre quem acompanharia Miller na equipa em 2021 só seria tomada após as duas corridas do Red Bull Ring.

Na verdade sabe-se agora que Andreia Dovizioso não estará com a equipa a partir de 2020.

As conversações entre a marca e o manager do piloto, Simone Batistella, chegaram a um impasse, ficando só por definir quem irá substituir Dovi na formação de Borgo Panigale para o ano.

Uma grande hipótese prendia-se com Bagnaia, que com uma perna partida só deve regressar para Misano em Setembro, mas se revelou muito rápido e em constante evolução na Ducati da Pramac, exatamente o que a Ducati quer depois de anos de estagnação com Dovizioso, constante segundo para Márquez na moto mais rápida da grelha…

Resta saber se não haverá uma hipótese de Jorge Lorenzo regressar à formação, o piloto que Tardozzi descreveu como estando sempre no coração da Ducati..

Seja quem for o substituto que fará companhia a Miller na formação de Bolonha para o ano, já se sabe que não será Dovizioso, que já afirmou não ter de momento mais contactos com equipas a decorrer, mas querer permanecer no campeonato… Seria poético se Dovi viesse agora a vencer aqui, o que não é de todo impossível…