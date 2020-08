Os pilotos de MotoGP podem estar a enfrentar a sua primeira corrida molhada desde 2018, este fim-de-semana no Red Bull Ring.

Não assistimos a uma corrida de MotoGP molhada desde o GP de Valência de 2018, mas as previsões sugerem que tudo poderá mudar este fim de semana no Grande Prémio da Áustria.

O tempo deverá estar imprevisível no Red Bull Ring, afetando a ação na pista. Ambos os temas foram discutidos na Conferência de Imprensa de pré-evento onde o líder do Campeonato, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) se juntou ao vencedor da corrida do GP da República Checa, Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing), Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT), Johann Zarco (Ducati Esponsorama), Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy) e Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3) para a ante-visão do fim de semana.

Como sempre, a chuva vai semear a incerteza na grelha. Por um lado, é emocionante. mas por outro o Campeonato já estava ao rubro em termos de imprevisibilidade. Rumo ao Red Bull Ring, Quartararo detém uma vantagem de 17 pontos sobre o rival mais próximo, Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy), sabendo que é uma pista que, no papel, não se adapta bem à sua YZR-M1.

Além disso, Quartararo é um dos poucos pilotos que ainda não participou numa corrida de MotoGP molhada. Então, o que acha ele da perspetiva de um fim de semana que provavelmente não estará totalmente seco?

“Honestamente, cheguei aqui na segunda-feira e quando olhamos para a previsão dizia que ia chover todos os dias”, disse o francês. “Mas na verdade choveu cerca de uma hora, hoje estava previsto muito mais cedo. Parece que vai chover na sexta-feira e no sábado, e fazer sol no domingo, vamos fazer o nosso melhor em todas as condições. Mas é verdade que não é fácil fazer frente a um GP nestas condições.”

As montanhas austríacas, notoriamente, lançam algumas surpresas com o tempo e a jogar em casa da KTM, Binder vai aproveitar a oportunidade de experimentar uma moto de MotoGP à chuva pela primeira vez. A primeira de duas corridas em casa da KTM pode estar molhada, mas antes do heroísmo da semana passada, Pol Espargaró conquistou o seu único troféu da classe rainha no GP de Valência de 2018, pelo que a KTM tem pedigree quando os céus abrem.

“Dei umas voltas em Jerez no final do ano passado, mas nessa fase ainda não tinha a certeza de como as coisas eram numa moto de MotoGP. Vai ser bom voltar a experimentar as condições de chuva, duma maneira estranha estou ansioso!”, comentou o Sul-africano, que espera poder dar à KTM mais um fim de semana memorável.

“É um fim de semana muito importante para a Red Bull e a KTM, o Grande Prémio em casa deles, vai ser fantástico ter um bom fim de semana para eles, mas é importante manter os pés assentes na terra, quero continuar exatamente como fiz nos fins de semana anteriores e tentar ter um fim de semana limpo no geral.”

Rossi e Morbidelli esperam repetir ou melhorar as suas prestações no GP da República Checa nas duas corridas do Red Bull Ring. Ambos admitiram que não é uma pista que normalmente favoreça as suas máquinas, mas Morbidelli ganhou aqui no passado.

O Doutor foi positivo na sua abordagem, dizendo que já lutaram por pódios no Red Bull Ring no passado, mas está desconfiado do potencial com o tempo húmido que os pilotos enfrentam.

“Sim, no papel esta corrida não é boa para a M1, porque a velocidade máxima não é muito forte para nós. Mas em 2019, a moto esteve boa e fizemos uma boa corrida com a M1. Estávamos um pouco longe da Ducati e da Honda, mas lutámos pelo pódio”, disse Rossi. “Temos de tentar ser fortes e tentar lutar pelo pódio e depois, como disse, a previsão será muito importante. Parece que pode mudar de manhã para a tarde, não está claro o que vai acontecer. Por isso, temos de ser fortes do início e estar prontos em todas as condições.”

Parece que os pilotos vão ter de se sentir confortáveis em condições húmidas e secas no GP da Áustria e esperar surpresas. Se aprendemos alguma coisa em 2020, é que o MotoGP é incrivelmente imprevisível. A chuva no Red Bull Ring só vai alimentar a imprevisibilidade da corrida ao título de 2020.