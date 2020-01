MotoGP 2020: Audiência sobre doping de Andrea Iannone é a 4 de Fevereiro Iannone continua a manter a sua inocência desporto MotoSport desporto/motogp-2020-audiencia-sobre-doping-de-andrea-_5e285c9ec935e5129394a7ae





O prazo para o julgamento da FIM do caso de doping de Andrea Iannone está definido: a audiência será realizada em 4 de Fevereiro. Ironicamente, ao mesmo tempo que o teste inicial de MotoGP ocorre em Sepang, portanto sem Iannone.

A bomba explodiu em 17 de Dezembro passado: no dia da festa de Natal da Aprilia, o mundo descobriu que uma quantidade excessiva da substância drostanolona fora detetada numa amostra de urina que Andrea Iannone tinha dado no GP de Sepang em 3 de Novembro – embora com apenas 1.150 nanogramas por mililitro, como o advogado do italiano, Antonio De Rensis, enfatizou. Iannone pediu a abertura da amostra B, que de acordo com a “Gazzetta dello Sport” também se mostrou positiva.

Iannone alega que não tomou nenhuma substância proibida – pelo menos não conscientemente.

Os seus advogados suspeitam que a estrela do MotoGP tenha ingerido os esteróides através do consumo de carne contaminada na Ásia. No entanto, Iannone, de 30 anos, enfrenta uma proibição que pode ir até quatro anos.

A audiência daqueles que testemunham por Iannone está agendada para 4 de Fevereiro. A estrela do MotoGP agora tem tempo até o final do mês para compilar uma lista de testemunhas. Assim que as evidências em Mies (Suíça) forem concluídas, o tribunal disciplinar da FIM tem 45 dias para se pronunciar.

A Aprilia e Iannone esperam uma decisão anterior, já que a temporada começa no Qatar menos de um mês após a audiência.

Enquanto Iannone mostrava imagens a treinar em Supermoto na sua conta no Instagram, o seu assessor Alberto Salomone, especialista em doping e químico da Universidade de Turim, disse à “Gazzetta dello Sport”: “Apreciamos a escolha de prazo da FIM, que reconheceu a importância desta situação e escolheu uma data inteligente.”

No entanto, Iannone vai perder os primeiros dias de testes de MotoGP em Sepang este ano, porque em 2 de Fevereiro começa o teste de três dias para os pilotos das “equipas de concessão” (atualmente a Aprilia e KTM), antes dos outros três dias de teste para todos os restantes ases de MotoGP, que estão no programa a partir de 7 de Fevereiro.

Não está ainda claro quem substituirá Iannone na Aprilia; Além do piloto de testes da marca, Bradley Smith, há o piloto das Superbike Lorenzo Savadori, que é o palpite mais quente, mas o bicampeão mundial de 250cc Max Biaggi também é uma possibilidade.