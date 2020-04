Declaração completa da Comissão do Grande Prémio da FIM:

Regulamentos Técnicos

Tendo em conta a crise global Covid-19, e após várias reuniões com fabricantes e equipas em todas as classes, a Comissão de Grande Prémio (CGP) aprovou as propostas técnicas detalhadas adiante.

Todas as medidas adotadas visam reduzir os custos a nível global nas três classes tanto para os fabricantes como para as equipas, mantendo simultaneamente a equidade e a igualdade, a fim de conservar tanto o valor de entretenimento do desporto como a integridade da competição.

CLASSE MOTOGP:

Atualmente, todos os fabricantes que não se qualificam para concessões têm de homologar uma especificação do motor para toda a temporada. Os fabricantes podem homologar uma especificação diferente para os pilotos em equipas independentes.

Até agora, os fabricantes com concessões não tinham esta limitação e podiam alterar a especificação durante o ano. Além disso, todos os fabricantes foram autorizados a ter dois desenhos de aerodinâmica por piloto por temporada; aquele com que começaram no Qatar mais uma atualização.

A CGP aprovou as seguintes alterações, com efeito imediato:

TEMPORADA 2020:

Não haverá nenhuma atualização de peças homologadas durante a temporada de 2020. Isto aplica-se a todos os fabricantes, tanto não concessionados como concessionados.

TEMPORADA 2021:

Tanto os fabricantes sem Concessão como os de Concessão devem iniciar a temporada de 2021 com as peças homologadas em Março de 2020. Posteriormente, os regulamentos normais de atualização aplicar-se-ão para o resto da temporada de 2021, de acordo com os regulamentos atuais, o que significa que não há evolução do motor para fabricantes não concessionados e apenas uma atualização aerodinâmica por piloto para todos os fabricantes.

Para o primeiro evento de 2021, os pilotos serão autorizados a escolher entre qualquer especificação motor ou aerodinâmica que o fabricante tenha homologado em 2020.

CLASSE MOTO2:

Os organizadores fornecem a todos os pilotos da Classe Moto2 motores de classe 765cc iguais.

Até agora, a única limitação em termos de dotações de peças técnicas era o subsídio de uma atualização para o Aero Body por fabricante.

A CGP aprovou as seguintes alterações, com efeito imediato:

AERO CARENAGENS:

Os atuais pacotes Aerodinâmicos para 2020, homologados pelos fabricantes de chassis no GP do Qatar de 2020, além de qualquer versão homologada em 2019, estão congelados até ao final da temporada de 2021. Não são permitidas mais atualizações.

QUADRO E BRAÇO OSCILANTE:

Cada fabricante de chassis pode submeter qualquer quadro ou braço oscilante usado anteriormente para homologação. Estes desenhos serão congelados até ao final da temporada de 2021, não havendo mais especificações permitidas.

Em seguida, cada Equipa será obrigada a declarar um máximo de 2 especificações de quadro e braço oscilante por piloto da sua lista de homologação do fabricante de chassis. Qualquer substituição ou piloto substituto será obrigado a utilizar apenas as peças declaradas para o piloto que estão a substituir.

CLASSE MOTO3:

Atualmente na classe de Moto3, os fabricantes devem fornecer a todos os seus pilotos a mesma moto completa. Até agora, os pilotos podiam escolher 2 rácios de engrenagens por temporada.

A CGP aprovou as seguintes alterações com efeito imediato:

A especificação da moto, tal como declarada por cada fabricante no GP do Qatar 2020, será congelada para as temporadas de 2020 e 2021, o que significa que não serão permitidas mais melhorias em quaisquer peças de desempenho listadas, chassis, escora, motor, aerodinâmica, caixa de velocidades ou corpos de acelerador.

A CGP aprovou ainda o número de motores que cada piloto pode utilizar no que diz respeito a possíveis calendários revistos para 2020 e 2021. Estes serão publicados dentro dos regulamentos revistos.

CLASSES DE MOTO2 E MOTO3:

DISPOSITIVOS DE AJUSTE DE ALTURA BANIDOS

Os dispositivos de ajuste de altura, para ajudar o piloto no início da corrida, são permitidos dentro das regras em vigor para o MotoGP. No entanto, devido ao possível elevado custo de desenvolvimento que estes dispositivos poderiam exigir, considera-se que esta tecnologia não se enquadra no espírito de um campeonato rentável, tanto de Moto3 como de Moto2. Por conseguinte, esta tecnologia é proibida para estas duas categorias, com efeitos imediatos. É proibida a utilização de qualquer dispositivo que modifique ou ajuste a altura do motociclo durante a sua deslocação.