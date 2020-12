A HRC emitiu um comunicado que confirma que havia infecção na placa do braço de Márquez análises a culturas efetuadas confirmaram que havia uma infeção anterior na fratura

As culturas obtidas durante a cirurgia da pseudartrose confirmaram que houve uma infeção anterior na fratura, justificando a recente intervenção cirúrgica.

A situação clínica pós-operatória de Marc Márquez foi considerada satisfatória pela sua equipa médica no Hospital Ruber Internacional, em Madrid.

No entanto, análises a culturas efetuadas confirmaram que havia uma infeção anterior na fratura, que verá Márquez ser submetido a um tratamento antibiótico específico nas próximas semanas.

De acordo com o seu médico, esta infeção pode causar mais tempo de consolidação e abrandar a formação do osso, explicando que as infeções ósseas são difíceis de curar. “Os germes refugiam-se no osso, que é um tecido que tem muito poucos vasos sanguíneos e, portanto, as nossas defesas mal têm acesso, como é o caso dos antibióticos que usamos para os combater”, explica.

Para já Márquez permanece hospitalizado no Hospital Ruber Internacional, em Madrid.

Decerto não deixaremos de ser postos em dia com o progresso da convalescença do Campeão, que todos queremos ver de regresso em 2021!