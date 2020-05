A Comissão de Grande Prémio, composta por Carmelo Ezpeleta (Presidente da Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), em reuniões eletrónicas realizadas nos dias 30 de Abril e 7 de Maio de 2020, tomou as seguintes decisões na sequência do impacto da epidemia de coronavírus:

PONTOS DE CONCESSÃO – FABRICANTES DA CLASSE MOTOGP

Uma consequência do número reduzido de eventos em 2020 é que um fabricante não concessionado ganha concessões para 2021 com base nos resultados de apenas algumas corridas. Para resolver esta questão, a Comissão concordou com a seguinte alteração aos regulamentos:

– Durante a temporada de 2020, concessões só podem ser perdidas, e não ganhas.

– Os regulamentos em vigor aplicam-se ao calendário da perda de concessões.

– Todos os pontos de concessão obtidos durante 2020 pelos fabricantes com concessão continuarão a ter uma validade de dois anos.

HOMOLOGAÇÃO DO MOTOR – FABRICANTES DA CLASSE MOTOGP COM CONCESSÕES

O GPC decidiu que a homologação das especificações do motor 2020/21 para os fabricantes de MotoGP que beneficiam de concessões ficou adiada. Isto significa que a KTM e a Aprilia passam a ser obrigadas a fornecer motores de amostra ao Diretor Técnico até ao prazo alargado de 29 de Junho de 2020.

ENTRADAS DE WILD CARD – TODAS AS CLASSES

A probabilidade de quaisquer eventos em 2020 precisarem de ser realizados à porta fechada significa que é necessário manter o número de participantes ao mínimo. É também importante permitir uma utilização ótima do espaço das boxes pelas equipas contratadas.

Por conseguinte, a Comissão decidiu que entradas Wild Card, em todas as classes, serão suspensas para a temporada de 2020. Esta decisão também estava em consonância com as políticas de redução de custos para os fabricantes da Classe MotoGP.

Há toda a intenção de restaurar as entradas de wild card em 2021, mas esta decisão será revista antes da temporada de 2021.