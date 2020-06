“O meu pai disse-me: é um mundo de homens, tens de ganhar respeito. É por culpa dele que adoro motos. Ele é um fanático dos motores e eu sempre vi todos os tipos de competição de duas ou quatro rodas com ele”.

Sandra Vilchez Lopez nasceu em Girona, em 1987, depois de ter passado a infância entre motocicletas, scooters e automobilismo, e cedo acreditou que o seu futuro estaria no Paddock da MotoGP. No entanto, poder tornar-se coordenadora da Equipa Gresini, a única equipa a competir em todas as categorias do Campeonato do Mundo, que destacámos há dias, estava longe de ser fácil.

“Se me perguntassem que trabalho queria fazer quando era criança, não teria conseguido responder com uma profissão específica, mas tinha a certeza de que teria sido neste ambiente”.

Impulsionada pela sua paixão pelo desporto e pelo desejo inconfessável de criar o seu próprio lugar no paddock, Sandra começou a ir aos Grand Prix com a esperança de conhecer outras mulheres entusiastas, como ela, no paddock.

“Entre eles, havia Nuria Ovejero, a então noiva, agora esposa, de Alex Baldolini”, diz Sandra. “Tendo este contacto direto com um piloto, tivemos a oportunidade de obter alguns passes e sempre que entrei no paddock pedia a várias equipas um emprego até ter uma resposta positiva”.

A primeira temporada de Sandra no MotoGP foi em 2008, quando se juntou à hospitalidade da equipa Aspar – outra que já destacámos. “Foi um prazer imenso conseguir aquele emprego”, e quando conta a história, ainda se entusiasma mesmo depois de mais de uma década.

“Queria tanto fazer parte deste ambiente que não conseguia dormir à noite a pensar em como o ia fazer.”

Sandra admite: “Muitas vezes és a única mulher na tua equipa e habituas-te a viajar com os teus colegas, que são todos homens, mas no que me diz respeito, não posso dizer que alguma vez tenha recebido comentários inapropriados.”

Além disso, durante estes 12 anos passados no Campeonato do Mundo, Sandra viu e experimentou em primeira mão como o paddock mudou,

“Quando comecei, havia algumas raparigas e trabalhavam principalmente nas hospitalidades. Ultimamente, porém, há cada vez mais delas nas boxes, não só como coordenadoras, mas também a trabalhar na telemetria e como engenheiras.”

Sandra sempre soube que conseguir um papel neste ambiente não ia ser fácil nem divertido, uma vez que passa a maior parte do tempo entre circuitos e aeroportos em todo o mundo.

“Lutei tanto para conseguir este emprego que não me preocupo com as distâncias ou as dificuldades que fazem parte deste estilo de vida. É verdade, perco muitos momentos com a minha família ou os meus amigos, mas estou a fazer o que mais gosto e, graças à tecnologia, posso sempre manter-me em contacto com os meus entes queridos.””

Desde 2018, Sandra tem tido um dos papéis-chave numa equipa, um trabalho que, como ela própria diz, não tem horário, mas é muito gratificante:

“Eu cuido das reservas de voos, carros e hotéis para todos os membros da equipa. Uma vez no circuito, certifico-me de que está tudo bem e no caso de um dos meus colegas precisar de algo tento dar-lhes o que precisam no mais curto espaço de tempo possível.”

Sendo o coordenador das equipas em Moto3, Moto2, MotoE e MotoGP, bem como do Campeonato italiano, requer muito esforço e os dias nos circuitos começam sempre muito cedo e terminam muito tarde para Sandra que, além de se preocupar com o facto de tudo funcionar bem para os pilotos, mecânicos e agentes de imprensa, cuida dos patrocinadores presentes num Grande Prémio.

“Dou as boas-vindas aos convidados e organizo passeios para eles porque tentamos que desfrutem da experiência mais completa e emocionante possível, trazendo-os para a pista, na garagem e nas várias áreas do paddock“, explica Sandra. “Para que possam ver o trabalho que fazemos durante um fim de semana de competição.”

Hoje, Sandra é uma referência não só para a equipa para a qual trabalha, mas também para outras jovens que, como ela, desejam tornar-se numa das #WomenInMotoGP.

A determinação, a coragem e o desejo de quebrar o molde são características comuns a todas as #WomenInMotoGP que até agora partilharam a sua história connosco. Sandra certamente não é exceção.