Meia centena de vitórias no MotoGP não é nada a desprezar! A Ducati juntou-se a um clube de elite de outros fabricantes no Domingo, depois de Andrea Dovizioso ter completado um hat-trick de vitórias no Red Bull Ring. Desde que regressou à classe rainha em 2003, a fábrica de Bolonha tem estado na primeira linha de ataque com vários pilotos ao longo dos anos e alcançou 50 vitórias durante esse período. Vamos ver como chegaram lá.

A primeira vitória da Ducati na classe de MotoGP foi por cortesia de Loris Capirossi no Grande Prémio da Catalunha de 2003. Esse ano foi importante para as Desmosedici, pois chegaram em grande e anunciaram o retorno da marca ao palco mundial depois de anos de sucesso no Campeonato Mundial de SBK.

Na primeira corrida, Capirossi terminou em terceiro, atrás das Honda de Valentino Rossi e Max Biaggi, para fazer o seu primeiro pódio com a marca. Depois, não tiveram de esperar muito mais para saborear a vitória, com Capirossi a capitalizar um erro do campeão do mundo, Valentino Rossi, para conquistar a vitória por mais de três segundos em Barcelona.

Capirossi viria a conseguir mais seis vitórias no vermelho da Ducati e encontra-se em terceiro lugar na lista das vitórias no MotoGP para a fábrica.

Três pilotos deram apenas uma vitória à Ducati, todos as três em ocasiões memoráveis:

Nada mais do que a vitória de Troy Bayliss no final da temporada de 2006 em Valência. Num dia que será sempre recordado pelo falecido Nicky Hayden ter conquistado o seu único título na classe rainha, Bayliss chocou o mundo ao vencer apesar de ser um wildcard.

Andrea Iannone conseguiu a sua única vitória na Ducati no Red Bull Ring e iniciou a série invicta de corridas que se estendeu a cinco vitórias consecutivas este passado Domingo.

E, claro, o atual piloto da Ducati Danilo Petrucci, tem atualmente a única vitória em seu nome no Grande Prémio de Itália do ano passado, depois de uma corrida inesquecível em Mugello.

O pentacampeão mundial Jorge Lorenzo conseguiu três vitórias para a marca vermelha durante a sua estadia de dois anos. O espanhol foi uma força imparável durante uma parte de 2018, averbando vitórias consecutivas em Mugello e Catalunha, antes de fazer três vitórias de seis corridas com a vitória no Red Bull Ring.

Talvez Lorenzo tenha a oportunidade de somar a estas três vitórias em 2021, com rumores que circulam de que a Ducati pode muito bem tirá-lo da reforma para substituir Andrea Dovizioso.

No topo da lista da Ducati, no entanto, estão, sem surpresas, dois nomes. Primeiro, Dovizioso com 14 vitórias e depois, claro, o homem a conquistar o único Campeonato do Mundo de MotoGP para a Ducati, a lenda do MotoGP Casey Stoner, com 23 vitórias.

Como Dovizioso agora tem apenas mais dez corridas na garagem da Ducati, será preciso algo bastante notável para ele superar o australiano como o piloto mais vencedor da Ducati. O primeiro triunfo de Dovizioso chegou em 2016, quando ganhou o Grande Prémio da Malásia, recompensa após quase quatro anos infrutíferos com a fábrica de Bolonha.

Viria a conquistar o topo seis anos depois, quando esteve no seu mais próximo de destronar Marc Márquez, e apoiou isso com quatro vitórias em 2018 e duas em 2019 para completar uma série de três anos de Vice-campeonatos no Mundial de MotoGP.

Stoner em luta com Rossi e Lorenzo

Stoner foi simplesmente imbatível em 2007 quando deu o salto para a Ducati. No seu ano de estreia com os italianos, conseguiu dez vitórias, terminou fora do pódio em apenas quatro ocasiões e acelerou para o único título de MotoGP da Ducati até à data. Nos três anos seguintes, conquistou mais 13 vitórias nas vermelhas e colocou-se no folclore de Bolonha como o piloto mais bem sucedido da história do MotoGP, uma marca que parece permanecer com o bicampeão mundial de classe rainha num futuro previsível.

A questão agora é quem poderá levar a 51ª vitória da Ducati? Certamente, não faltam candidatos com Dovizioso, Jack Miller da Ducati Pramac ou Johann Zarco, da Ducati Esponsorama, todos a contemplarem as suas hipóteses quando regressarmos ao Red Bull Ring este fim de semana.

Seria um homem corajoso a apostar contra a Ducati conseguir fazer com que sejam seis vitórias consecutivas na Áustria este Domingo…