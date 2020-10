Tudo saiu ao contrário no TL1 de Motorland: As Yamaha “sem hipótese” acabaram no topo e as Ducati, “favorecidas” pela reta de um quilómetro, todas bem fora do Top 10 e inclusivamente, exceto por Miller e Petrucci, atrás de Oliveira!

O frio de Aragón ainda iria apanhar pilotos de surpresa no TL1, com Johann Zarco vítima de uma queda logo aos primeiros momentos da sessão e Morbidelli a substituir Quartararo no topo da tabela, com Pol Espargaró e Lecuona nos lugares seguintes.

Viñales quase teve um momento mas salvou uma derrapagem de frente no frio e a seguir caiu Alex Márquez na curva 2, com o detalhe cómico de correr a apanhar as aletas fraturadas da sua RCV para não caírem nas mãos da concorrência.

Com Oliveira muito longe do top 10 em 17º ,mas mesmo assim à frente de Dovizioso, Bagnaia e Petrucci, com as Ducati a continuarem a mostrar dificuldades em gerar calor nos pneus, a seguir foi a vez de Lecuona de cair na curva dois a 10 minutos do final e de Viñales vir para a frente dois minutos depois quando Morbidelli caiu.

Para um circuito supostamente não ideal para as Yamaha, e considerando ausência de Rossi, as três restantes ocupavam as primeiras três posições, com Viñales a fazer um 1:49.866 a 2 minutos do fim, Morbidelli a 85 milésimas e Quartararo a menos de três décimas, mesmo com uma queda na rápida curva oito e Nakagami a espreitar em quarto.

Mesmo no final, Mir chegava a quarto brevemente, mas também só para ser substituído por Alex Márquez à bandeira, deixando duas Honda a seguir às Yamaha no Top 5 e Oliveira apenas 16º…