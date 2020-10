Maverick Viñales foi o líder durante a maior parte da sessão, e o seu melhor tempo (1’47,771) iria manter-se até final como o melhor registo no TL3, numa sessão dramática com a queda de Quartararo.

Fábio Quartararo, Nakajima e Viñales estava no topo da sessão ao cabo da primeira meia hora, Cal Cruchlow quase cai devido ao pneus dianteiro frio e vai a boxe para mudar de borrachas. Esse é só primeiro sinal, porque a 9m44 do final da sessão Quartararo perde a frente da moto e cai com toda a violência no asfalto após um high-side da sua moto – felizmente sem consequências aparentes apesar do francês sair de maca do incidentes com fortes dores no braço esquerdo.

Entrada nos últimos 5 minutos da sessão com Viñales a dominar sem problemas os tempos, o seu registo de 1’47,771 segundos irá manter imbatível até ao final da sessão. Miguel Oliveira sobe ao décimo lugar, está rápido e está com um tempo idêntico ao de Pol Espargaró, mas este último sobe ao quarto lugar. Oliveira pelo contrário perde uma posição com a entrada nos dez primeiros de Alex Rins, desce a 11º e perde a oportunidade de saltar diretamente para o Q1.

Assim, Viñales, Morbidelli e Quartararo terminam como os mais rápidos.