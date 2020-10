Olhando para possíveis vencedores em MotorLand, os homens da Suzuki tem de ser contados. Mas até agora, com 7 vencedores em 9 corridas, nenhum foi um piloto Suzuki

A fábrica de Hamamatsu também tem forma de pódio na pista, mas o ano passado foi mais difícil.

O obstáculo continua a ser a qualificação, embora Mir e o seu companheiro de equipa Alex Rins tenham feito um trabalho estelar de recuperar no domingo, o que perdem no sábado.

Para Rins, Aragón é território de casa, o mais perto que chega de correr no seu quintal, e para Mir também. O número 36 tem um registo interessante em MotorLand: ou ganhou de uma boa posição na grelha ou atravessou o campo para um top 5 ou seis, embora a sua corrida de estreia no MotoGP tenha sido o lugar mais distante do pódio.

Esta temporada no seu 2º ano tem sido uma ameaça, no entanto, e a moto parece funcionar em todo o lado, portanto, pode finalmente levar a primeira vitória… Parece estar à beira disso há tanto tempo que é uma séria ameaça a ser o oitavo homem diferente a ganhar. O próprio diz que é um foco maior do que o título, também…