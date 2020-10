Alex Rins da Suzuki Ecstar falou da corrida que quase lhe deu um pódio em Le Mans e do plano para Aragón

“Infelizmente a corrida acabou com aquela queda, mas até fiquei satisfeito por ter conseguido ligar com toda a pressão e nervos de ter de arrancar lá de trás e encontrar os limites no molhado… Foi um dia difícil, o Valentino caiu do nada, foi assustador…

Até à queda, estava a ter uma boa corrida, recuperei até segundo e estive em luta com as Ducati.. Depois de uma boa luta com o Jack Miller, houve aquela dupla ultrapassagem na reta de trás, foi incrível, encolhi-me e passei por dentro, mas depois infelizmente veio a queda…

Mas agora vamos para o meu grande Prémio de casa, que venha Aragón!

Vou tentar ter uma melhor qualificação, ficar mais à frente para evitar todos os nervos…”