Depois de sete vencedores em MotoGP, chegamos a Aragón com o título ainda por decidir. Com os anteriores ausentes, um novo vencedor está garantido, mas será Dovizioso?

Depois de um dramático, por vezes caótico, mas sempre emocionante GP de França, o paddock chega ao muito diferente traçado de MotorLand Aragón. Perdido na região rural de Teruel, o cenário é muito diferente do de Le Mans, mas a pista também.

Com Marc Márquez da Honda Repsol, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Casey Stoner, os únicos pilotos que ganharam no traçado, ausentes, forçosamente teremos um novo piloto na primeira posição. Mas será um novo vencedor em 2020? Ou um repetente? Estamos prestes a descobrir…

Na batalha do Campeonato num GP de França encharcado, os três primeiros na classificação acabaram por lutar pela nona posição, mas Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) continua a ser o homem no topo.

Maverick Viñales da Yamaha Monster perdeu terreno para o francês, mas ganhou ligeiramente a Joan Mir da Suzuki Ecstar, que ficou logo atrás dele, mas foi Andrea Dovizioso (Ducati Team) quem fez o maior ganho.

Lutando pela vitória antes de ser forçado a contentar-se com o quarto lugar, foi uma porção bem-vinda de pontos depois da sua queda, sem culpa dele, em Barcelona. Andrea é agora terceiro da geral, a 18 do topo e à frente do Viñales por um ponto.

No ano passado e no anterior, Dovizioso ficou em segundo lugar, com Jack Miller da Ducati Pramac também no pódio em 2019.

Isso dá boas hipóteses à fábrica de Borgo Panigale, assim como Danilo Petrucci, a chegar como o mais recente vencedor. Com um pouco mais de sorte, Miller, ou o colega de equipa Francesco Bagnaia, podem ser dois verdadeiros candidatos a serem o oitavo vencedor da temporada. E nunca podemos riscar Zarco da equação, depois de uma pole e um pódio em 2020… Além disso, Petrucci já foi o vencedor número sete, logo a Ducati pode dar-nos o número oito.