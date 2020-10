Marc Márquez, seis vezes campeão Mundial de MotoGP, também vai falhar o GP de Aragón do próximo fim de semana. Porém, o seu substituto Stefan Bradl está totalmente motivado depois dum bom 8º lugar em Le Mans.

Como já era esperado, a HRC e Marc Márquez decidiram que não há nada a ganhar em arriscar a recuperação do piloto mutli-campeão, que ainda nem sequer pontuou este ano e segue em casa com a sua recuperação com sessões de fisioterapia e ultra-sons.

Assim, para o seu lugar vem mais uma vez o já habitual wild card e piloto de teste da equipa Honda, filho de Helmut Bradl, que disse:

“Estou feliz por continuar com a equipa da Honda Repsol em Aragão, mas também espero que o Marc continue a recuperar bem”, sublinhou Stefan Bradl em vésperas do Gran Premio Michelin de Aragón.

O 8º lugar em Le Mans foi o 51º lugar no Top 10 do alemão na classe rainha do Campeonato do Mundo de MotoGP.

“Voltar aos pontos no último fim-de-semana com uma corrida forte dá-me motivação adicional para Aragón. É uma pista variada, com alguns locais difíceis, especialmente quando as temperaturas estão mais frias, é preciso ter cuidado com o flanco direito do pneu”, diz o bávaro antecipando a tarefa que se avizinha.

O objetivo de Bradl não mudou no seu oitavo fim de semana de corridas esta temporada: “O objetivo é entregar o melhor resultado possível à HRC.”

Além de 2015, o piloto chegou ao top 10 sempre que competiu em MotorLand Aragón.

O seu companheiro de equipa Alex Márquez redimiu-se com a Honda Repsol na corrida à chuva, no domingo, com o primeiro pódio do ano:

“Foi bom desfrutar da sensação depois de Le Mans. Gostaria de agradecer a todos os que me apoiaram ou me escreveram uma mensagem.”

Mas o estreante também sabe que “ainda temos de trabalhar mais na qualificação, porque mostrámos que o nosso ritmo acaba por não ser assim tão mau. Podemos lutar mais a cada corrida.”