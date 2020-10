Fabio Quartararo, líder do Mundial de MotoGP na Yamaha Petronas, permanece confiante, mesmo após o final dececionante no GP de Le Mans e antes da próxima dupla prova no MotorLand Aragón.

“Não temos de mudar nada na moto. Aragón é uma pista que pode ser um pouco difícil para nós, mas temos a motivação extra para lutar por um resultado muito bom.”

Já houve sete vencedores diferentes na temporada de MotoGP de 2020, mas “El Diablo” é o único que já esteve no lugar mais alto do pódio mais de uma vez.

A estrela da Yamaha Petronas lidera a tabela do Campeonato do Mundo depois de nove das 14 corridas.

No entanto, só tem um total de 115 pontos. Para comparar com as pontuações dos três primeiros após nove Grandes Prémios no ano passado, Marc Márquez já tinha 185, Dovizioso 127, e Petrucci 121, o que reflete o variado e inédito número de vencedores esta época.

Sob as medidas especiais de uma temporada louca devido ao Coronavírus, o francês de 21 anos também pode tirar algo positivo do modesto nono lugar do GP da casa:

“Estamos a lutar pelo título de campeão do mundo e conseguimos estender a nossa vantagem em condições complicadas. Acho que podemos voltar a ser muito bons este fim de semana”, diz o duplo vencedor da temporada com confiança.

“Em primeiro lugar, trata-se do prazer de voltar à moto. Então veremos como podemos fazer do fim-de-semana um Grande Prémio para nós e, claro, também precisamos de ver que condições vamos encontrar.”

Quartararo está dez pontos à frente do seu mais direto perseguidor Joan Mir da Suzuki, que ficou atrás dele em Le Mans. Andrea Dovizioso da Ducati) e Maverick Viñales da Yamaha Monster estão a 18 e 19 pontos no terceiro e 4º lugares do Campeonato do Mundo, respetivamente.