Com as alterações provocadas pela pandemia de Coronavírus, o calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020 foi completamente alterado, razão pela qual a temporada terminará em Portugal em Novembro. O final tardio vai colocar ainda mais à prova o fornecedor de pneus Michelin, segundo Pol Espargaró.

Os pneus são um grande tema de conversa na temporada de MotoGP de 2020, não só por causa do novo pneu traseiro, que agarra mais que o da frente e, consequentemente, provoca muitas quedas de frente e problemas de tração à saída de curvas..

Isto tem sido uma dor de cabeça para Rossi e Andrea Dovizioso, por exemplo. O facto de a temporada condicionada pela pandemia se realizar apenas na Europa também desempenhou um papel neste domínio.

As temperaturas muito mais frias em Barcelona e Le Mans, em comparação com as das datas habituais no Extremo-Oriente criaram um desafio adicional e por vezes atraíram críticas à seleção de pneus oferecida pelo fornecedor exclusivo Michelin.

“Quando vemos que todos em todas as sessões usam um slick macio à frente e um slick macio na parte de trás e ninguém tenta o médio, significa que a alocação não é adequada. Isto ficou claro, e também já o discutimos na Comissão de Segurança. Esteve muito frio nas corridas anteriores e todos usámos as misturas mais macias”, disse Pol Espargaró no GP de França.

“Normalmente, pudemos utilizar as misturas mais duras na frente, por exemplo na Áustria, e assim beneficiar um pouco na travagem. Mas não funcionou em Le Mans e em Barcelona vimos o resultado quando estava nublado e o asfalto não atingiu uma boa temperatura”, recordou a estrela da KTM Red Bull, referindo-se às quedas no GP da Catalunha.

Ali, ele e o seu colega de marca Miguel Oliveira ainda estiveram entre os poucos pilotos que tinham apostado nos pneus médios da frente, mas Oliveira reconheceu depois que tinha sido um erro.

Em Le Mans, todo o plantel de MotoGP tinha selecionado pneus dianteiros e traseiros macios para a corrida. No entanto, a chuva que começou pouco antes do início da corrida voltou a baralhar as cartas, porque no final foram usados pneus de chuva.

No entanto, Pol Espargaró resumiu assim as coisas: “Quando todos escolhem os pneus macios, isso mostra que talvez a Michelin deva trazer misturas mais suaves ou uma alocação diferente.”

Isto também se aplica ao próximo duplo encontro de Aragón?

“Não sei como será a pista em Aragón, se estará mais quente e podemos usar o médio e depois não sofrer tanto como em Le Mans… Mas a verdade é que todos nós escolhemos as misturas mais macias. Talvez a solução também fosse fornecer mais escolha entre os pneus macios. Não sei, há várias abordagens. Mas o que é certo é que se todos usam o macio, então a atribuição não é perfeita… mas pelo menos o macio funciona bem. Talvez os pneus de duplo composto também possam ser uma boa solução: por exemplo, para Le Mans, um pouco mais duro no flanco direito e a mesma borracha à esquerda do macio.”

Lembrar que, no último fim de semana em Le Mans, apenas os pneus traseiros tinham um design assimétrico, com um flanco direito reforçado.

Mas o espanhol de 29 anos também reconhece que “é difícil para a Michelin com estas condições frias. Não sei, é complicado”, rematou o terceiro classificado no GP de França.