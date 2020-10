O quarteto líder está dividido por 19 pontos, mas com cinco corridas ainda por disputar, as próximas duas são uma última oportunidade para o grupo perseguidor se aproximar e o homem da KTM tem forma em Aragón

Antes de mais um fim de semana crítico de corridas de MotoGP, os corredores do Campeonato e os pilotos com o objetivo de colmatar a diferença falaram francamente na conferência de imprensa pré-evento do Gran Premio Michelin de Aragón, a primeira de duas corridas no majestoso MotorLand.

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) juntou-se ao rival mais próximo Joan Mir (Suzuki Ecstar), Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing), Danilo Petrucci (Ducati Team), Alex Márquez da Honda Repsol e Albert Arenas (Solunion Aspar Team das Moto3), para uma antevisão do fim de semana.

As corridas seguidas de MotorLand Aragón são as mais importantes da temporada até agora. Deixar Alcañiz com dois bons resultados, rumo às últimas três corridas da temporada, vai estar em alta nos pensamentos dos pilotos.

Nada mais que o líder do Campeonato, Quartararo, e o atual segundo classificado, Mir, que estão separados por apenas 10 pontos, e com Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) ambos a 19 pontos do topo, a maioria dos olhos estará a seguir estes quatro como favoritos à coroa.

Dito isto, Aragón é a última oportunidade para os ‘outsiders’ se colocarem na moldura dos candidatos ao título.

Pol Espargaró tem agora três pódios em 2020, depois do seu sublime resultado no molhado de Le Mans. O espanhol está em 8º na classificação, mas isso não conta toda a história, com Espargaró a apenas 42 pontos da liderança.

Parece muito, mas com 50 pontos em jogo nos próximos dois fins de semana, um deslize por qualquer um dos quatro líderes e um ou dois pódios para a estrela da KTM leva-o diretamente ao meio da contenda.

“Este ano tem sido imprevisível para todos nós, mas para a KTM ainda mais”, disse Pol Espargaró. “Os nossos anos anteriores não foram tão bons como este ano, e estamos a ter resultados que não esperávamos. Entendemos porque estão a vir, mas não a 100%, porque este ano os pneus estão a mudar muito e também as condições da pista. Portanto, estamos a tentar gerir onde está o nível da nossa moto porque está a ter um desempenho muito melhor do que o que esperamos.”

“Espero que este fim de semana seja um dos fins de semana em que lutamos por algo em grande, mas temos de esperar, especialmente para ver o desempenho dos pneus dianteiros. Com as condições frias, acho que podemos jogar com o pneu médio, o que é incrível para nós e podemos beneficiar, mas se precisarmos de jogar com o macio, talvez percamos algum desempenho na frente e não tiramos o aproveitamento total da nossa moto. Vamos ver como começa o fim de semana, espero um bom fim de semana, se fizermos um bom resultado aqui e no segundo Aragón vamos estar a lutar por algo interessante no final do ano.”

Esta última citação é a mais interessante. Os pilotos não considerados como estando na disputa pelo título ainda acreditam que há uma hipótese. Afinal, é o MotoGP em 2020, altamente imprevisível, e um piloto que atualmente não está dentro dos quatro primeiros não está de forma alguma fora da equação.