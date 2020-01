MotoGP 2020: Aprilia inscreve equipa de fábrica em 2022 A marca é a única na MotoGP sem uma equipa gerida pela fábrica desporto MotoSport desporto/motogp-2020-aprilia-inscreve-equipa-de_5e270d9a979f2f128dd92f6b





É de esperar que a Aprilia inscreva a sua própria equipa de fábrica em MotoGP em 2022, o que significa que a atual parceria com a Gresini mudaria para um acordo de equipa satélite, ou a equipa italiana poderia seguir ‘outro caminho’.

Isto é de acordo com o próprio chefe da equipa Fausto Gresini, que disse: “O contrato de equipa da Gresini com a Aprilia expira no final de 2021, porque se espera que em 2022 eles estejam no MotoGP com a sua própria equipa.”

“Eu poderia continuar com eles como uma equipa satélite, como acontece com outros fabricantes, ou poderia seguir outro caminho. Ainda temos que nos sentar e conversar sobre isso”.

Bicampeão mundial de 125cc durante a sua carreira de piloto, Gresini entrou no campeonato mundial de 500 com Alex Barros e a Honda em 1997.

Uma mudança para as 250 trouxe logo as primeiras vitórias em GP da equipa, com Loris Capirossi em 1999, seguidas de um primeiro título mundial com a estrela em ascensão da Honda Daijiro Kato em 2001.

Gresini e Kato subiram juntos para a nova classe de MotoGP em 2002, mas o japonês perdeu a vida tragicamente no início da temporada seguinte. O companheiro de equipa Sete Gibernau liderou a equipa em tempos difíceis, com oito vitórias em 2003 e 2004, terminando em segundo lugar atrás de Valentino Rossi nas duas temporadas.

Marco Melandri repetiu o feito de Gibernau com o segundo lugar em 2005, e depois conquistou mais três vitórias em 2006, elevando para 13 o número de vitórias na classe rainha de Gresini.

Essas estatísticas significam que eles são a equipa de satélite mais bem-sucedida da era de MotoGP a quatro tempos. A mudança para os motores de 800cc em 2007 acabou com as vitórias, embora outros pódios se seguissem com Toni Elias, Alex de Angelis, Marco Simoncelli e Álvaro Bautista.

No final de 2014, a Gresini encerrou o seu vínculo de longa data com a Honda para se tornar a equipa de fábrica da Aprilia. No entanto, a Gresini ainda não alcançou o seu nível anterior de sucesso, com o projeto RS-GP alcançando um melhor resultado do sexto lugar até agora.

“Acho que 2020 será o ano da verdade para a Aprilia”, disse Gresini. “No ano passado, Massimo Rivola chegou, e foi positivo, vemos que todo o grupo acredita no projeto e importantes investimentos foram feitos. Claramente, não há um interruptor … leva tempo para se obter certos resultados.”

A Aprilia é o único fabricante de MotoGP que atualmente não administra a sua equipa oficial internamente, usando a sua própria inscrição na grelha.

“A Aprilia é responsável pela moto, eu cuido da direção, estamos a falar da logística, mecânica, hospitalidade, podemos chamar toda a envolvente restante”, explicou Gresini.

“Isso permite que a Aprilia se concentre mais no projeto de MotoGP, mas estamos a falar de uma empresa que está, em todos os aspetos, oficialmente presente como qualquer outra empresa, não falta nada”.