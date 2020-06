A Aprilia Gresini confirmou que o piloto britânico vai ser o parceiro de Aleix Espargaró no Grande Prémio de Espanha e da Andaluzia, que ocorrerão em fins-de-semana consecutivos em Jerez.

O atual piloto de testes da Aprilia vai ser o parceiro de Aleix Espargaró no Grande Prémio Red Bull de España e no Gran Premio Red Bull de Andalucia, que já prevíramos em Fevereiro, mas só agora foi conformado pela equipa.

Smith e Espargaró estão neste momento no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli para três dias de testes privados, enquanto a dupla procura retomar onde pararam no Qatar com o novíssimo e extremamente promissor pacote da RS-GP deste ano.

A notícia da definição do companheiro de equipa de Espargaró, com o espanhol a assinar recentemente um novo contrato de dois anos com a fábrica de Noale para o resto de 2020 e 2021, ainda não foi confirmada pela equipa, enquanto aguardam um veredicto final sobre o recurso de Andrea Iannone, mas é pouco provável que alguma coisa muda nesse aspeto.