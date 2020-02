MotoGP 2020: Aprilia apresentou cores novas A Aprilia revelou as novas cores em Losail desporto MotoSport desporto/motogp-2020-aprilia-apresentou-cores-novas_5e4fdf12ee210512b2d19e5e





A Aprilia Gresini apresentou as suas cores para 2020 em direto do Quatar, onde os treinos finais pré-época estão prestes a começar.

A formação mantém Iannone oficialmente como piloto, embora ainda penda sobre o Italiano a possibilidade de uma suspensão por doping, chegando-se a falar da sua substituição, quer pelo piloto de testes Bradley Smith, quer por Lorenzo Savadori.

As motos reveladas conservam praticamente o mesmo esquema de cores que em 2019, com a adição de grandes letras amarelas com o nome da marca ao longo da asa dianteira redesenhada.

Aleix Espargaró, usando da palavra, referiu brevemente como está encorajado ao encontrar a nova moto tão melhorada, visto que a classe de MotoGP está mais competitiva do que nunca e o piloto sente agora que terá hipótese de lutar pelos lugares da frente.