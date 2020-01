MotoGP 2020: Apresentação da equipa Ducati hoje às 19:00h As novas cores da Ducati são as primeiras a ser reveladas desporto MotoSport desporto/motogp-2020-apresentacao-da-equipa-ducati_5e29c363f000f412c3a738b1





Vejam no site motogp.com hoje quinta-feira pelas 20:00h CET (19:00 de Portugal) para seguir em estreia o lançamento das cores Ducati da nova temporada.

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e a Ducati serão os primeiros da MotoGP a revelar as suas cores para 2020, quando a fábrica de Bolonha iniciar oficialmente uma nova temporada hoje, 23 de Janeiro, no Palazzo Re Enzo, em Bolonha, Itália.

O lançamento começa às 20:00, hora local, e pode-se assistir ao vivo no motogp.com. Além da transmissão ao vivo, os destaques da apresentação e as entrevistas com as estrelas Dovizioso, Petrucci e outros da Ducati estarão disponíveis.

O motogp.com também terá uma galeria de fotos da nova Ducati, que poderá ser a máquina vencedora do Campeonato de 2020 e não deixaremos de vos trazer.

Sigam a motosport.com.pt para saber tudo à medida que a ação nas pistas de 2020 se aproxima cada vez mais.