Na sequência de uma queda numa prova do Campeonato Regional de Motocross em Monte Coralli, perto de Faenza, Andrea Dovizioso foi diagnosticado com uma fratura da clavícula esquerda.

Quando a fratura se confirmou após um Raio X no Hospital de Forli, o piloto foi imediatamente transportado para o Instituto Policlínico de Modena, onde ao cair da noite de ontem, Domingo, foi operado com sucesso pelo Dr. Porcellini.

O seu empresário Battistella já emitiu um comunicado a dizer que a operação correu bem em todos os aspetos, de facto sendo uma fratura que poderia nem exigir uma intervenção, que foi realizada só para permitir ao piloto recomeçar a treinar o mais rápido possível, já daquei a uns dias.

Segundo o manager, Dovi não deixará de alinhar no começo do Campeonato em Jerez, a 19 de Julho, daqui a menos de 3 semanas. Quando lhe perguntaram se isto poderá ter influência nas negociações com a Ducati, respondeu que as negociações para 2021 continuam e isto foi apenas um pequeno contratempo que se resolveu imediatamente e nada terá a ver com o recomeço das negociações.