Rumores dão como certo o regresso retumbante do Italiano, para substituir Marc Márquez na Honda se a situação do espanhol se complicar pode-se antever um cenário em que Márquez não esteja em condições de regressar tão cedo

Andrea Dovizioso está atualmente sem um lugar para 2021 e diz que vai tirar um ano sabático. O piloto de Forli deixou a Ducati ao fim de oito temporadas, em que obteve três segundos lugares na classificação geral do Campeonato do Mundo de MotoGP, e no próximo ano deverá ficar longe das pistas.

Porém na sequência da terceira operação de Marc Márquez ao úmero direito pode-se antever um cenário em que o piloto da Repsol não esteja em condições de regressar no início de 2021.

Nesse caso, a Honda poderia, de facto, procurar um substituto experiente para substituir temporariamente o espanhol e o nome do piloto de 34 anos poderia estar no topo do caderno de compras da equipa da asa dourada.

Marc Márquez poderá precisar de até seis meses de recuperação após a cirurgia de ontem e poderá assim não poder voltar antes do verão.

A superestrela ibérica pode ter de perder as primeiras cinco ou seis corridas do ano e a formação japonesa precisaria de um nome de topo para cobrir um período tão longo de tempo.

É aqui que entra o nome de Andrea Dovizioso, também porque o centauro tinha recusado posições de piloto de testes da Aprilia e Yamaha, como se soubesse que portas muito mais interessantes se poderiam abrir.

Sublinhe-se que Dovi afirmou que se quer desligar um pouco, tentar divertir-se com o Motocross e deixar o MotoGP um pouco de lado, mas uma possível chamada da Honda não poderia ser recusada e permitiria que o piloto continuasse a ser um protagonista após a amarga despedida à Ducati.

Veremos quais serão os desenvolvimentos nas próximas semanas, também porque parece que estamos à espera de um mês pelo menos para perceber como prossegue a recuperação de Márquez e, por conseguinte, decidir o que fazer. Recorde-se que Andrea já esteve com a Honda Repsol no passado: nos seus primeiros quatro anos na classe rainha (2008-2011) arrecadou uma vitória no GP da Grã-Bretanha de 2009, sob a chuva de Silverstone, e um total de 15 pódios.