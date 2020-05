A quase 2,5 Km de altitude nos Pirinéus, o Circuito de Andorra apresenta-se como o traçado permanente mais alto do mundo. Alex Rins, piloto de fábrica da Suzuki Ecstar, e Tito Rabat, piloto da Ducati Avintia, ficaram especialmente felizes por voltarem a andar de moto e fizeram as honras ao Pas de la Casa nas suas Supermoto.

Na terça-feira foi anunciado que o “Circuito de Andorra Pas de la Casa” servirá de oportunidade de treino para as estrelas de duas rodas sediadas no minúsculo estado dos Pirinéus. Na quarta-feira, os primeiros ases de MotoGP já estavam em supermoto no circuito de 845 m de comprimento, que tem sete curvas e está localizado a 2.400 metros de altitude.



De manhã a pista ainda estava molhada, mas mais pela tarde, Alex Rins, e Tito Rabat deram voltas ao traçado para desenferrujar e trabalharam diligentemente nas suas trajetórias. O ponta de lança da Aprilia Aleix Espargaró e o seu irmão e craque da KTM Red Bull Pol, bem como as estrelas da Yamaha, Fabio Quartararo e Maverick Viñales, todos residentes de Andorra por razões fiscais, (10% de IRS e IVA a 4,5%) também estiveram presentes.

No paddock, as máscaras fizeram parte do equipamento básico, e as sessões de treino foram divididas em grupos com diferentes intervalos de tempo, de modo a que não mais de dez condutores estivessem presentes ao mesmo tempo. A fim de contrariar o risco de infeção, deve também ser observado um protocolo, que foi especificamente estabelecido pelo bioinformático Joel Lopez.

“Parece que o tempo parou há quase 60 dias, agora é hora de voltar ao trabalho“, comentou Rins sobre o seu regresso à moto. “Estou feliz por estar de volta às pistas e até logo, MotoGP.”

“É bom ter esta sensação outra vez”, confirmou Rabat – e também publicou um vídeo de uma pequena queda nas suas redes sociais com um piscar de olhos.

Não muito longe, em Itália, Valentino Rossi reabriu o seu Rancho VR46 e estava a fazer o mesmo em condições ainda mais favoráveis …