Os organizadores da classe de MotoGP discutiram antes do final da temporada algumas alterações às regras, que ficam aqui numa visão geral

No período que antecedeu o final da temporada em Portimão, a Comissão de GP de MotoGP adotou algumas alterações para a temporada de 2021.

A comissão inclui Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Davide Brivio (Suzuki), Luigi Dall’Igna (Ducati) Romano Albesiano (Aprilia), Mike Leitner (KTM), Takeo Yokoyama (Honda) e Lin Jarvis (Yamaha).

Estiveram também presentes Jorge Viegas (Presidente da FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA), Mike Webb (Diretor de Corrida), Corrado Cecchinelli, Jean-Paul Gombeaud e Franck Vayssié e os seguintes pontos foram discutidos:

Bandeiras amarelas: Os condutores que vêem uma bandeira amarela têm de abrandar para proteger os condutores caídos e os postos de ajuda. A Comissão incorporou as regras em vigor, que já foram implementadas pela Direção de Prova, nos regulamentos. As voltas dos pilotos que passam uma bandeira amarela numa sessão de treino estão canceladas.

Exceder o limite de velocidade nas boxes:A partir de agora, uma dupla penalidade de volta longa deve ser completada. No entanto, os comissários reservam-se o direito de impor outras sanções.

Protestos: As regras foram alteradas para estabelecer um procedimento formal. Qualquer pessoa ou equipa que faça um protesto ou recursos será reembolsado do seu depósito em caso de sucesso. Os depósitos que caducam continuarão a ir para um fundo gerido pela FIM.

Inscições wildcard: Devido às restrições impostas pela situação do Covid, as inscrições de wild-card de 2020 foram canceladas na última temporada. Em 2021, os wildcard serão permitidos novamente em todas as classes, com um máximo de dois wildcards por classe permitidos em cada evento.

Melhor GP de 2020: A Comissão decidiu que não se deve destacar nenhum GP em particular, devido à pandemia. Em vez disso, será entregue um troféu especial às dez pistas onde decorreram corridas para prestar homenagem aos enormes esforços que todos fizeram.