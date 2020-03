MotoGP, 2020: Alterações ao Calendário Novas datas em 2020 foram oficialmente confirmadas desporto MotoSport desporto/motogp-2020-alteracoes-ao-calendario_5e6249c49d64b9194ace1058





Foram feitas alterações fundamentais no calendário de MotoGP de 2020, incluindo uma nova data para o Grande Prémio da Tailândia e Grande Prémio de Aragão.

O calendário de MotoGP de 2020 foi oficialmente atualizado com a adição de uma nova data para o Grande Prémio da Tailândia, depois deste ter sido adiado no início da semana devido ao surto de coronavírus. O GP do Qatar não terá lugar para a Categoria de MotoGP que fica assim com apenas 19 corridas

Como já tinha sido intimado, a classe rainha vai agora iniciar a sua temporada em Austin no fim de semana de 4 e 5 de Abril, em quatro semanas.

O MotoGP vai agora dirigir-se ao Circuito Internacional de Chang, em Buriram, na deslocação à Ásia perto do final da época, no fim-de-semana de 3 e 4 de Outubro.

Esta foi a data original para o Grande Prémio de Aragón, pelo que vamos agora para o MotorLand Aragón um fim de semana mais cedo, nos dias 26 e 27 de Setembro.

Para lá disso, o calendário mantém-se o mesmo, com 19 corridas de MotoGP e 20 corridas de Moto2 e Moto3, a partir deste fim de semana no Grande Prémio QNB do Qatar.