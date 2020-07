O campeão do mundo de Moto2 vai mudar-se para a LCR Honda em 2021, confirmando a saída de Cal Crutchlow após seis anos com o fabricante japonês.

Alex Márquez, da Honda Repsol Team, vai mudar-se para a equipa da LCR Honda a partir do próximo ano, depois de Pol Espargaró ter sido confirmado como piloto da Honda Repsol para 2021 ao mesmo tempo.

A mudança do jovem de 24 anos para a equipa satélite da Honda também confirma a saída de Cal Crutchlow da garagem de Lucio Cecchinello após seis anos com o fabricante japonês.

Num comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, a HRC confirmou que o mais novo dos irmãos Márquez teve o seu atual acordo, que expira no final de 2020, prolongado por mais dois anos até 2022.

Entretanto, o britânico Crutchlow, que alguns já associavam à Aprilia, deixará a Honda depois de garantir três memoráveis vitórias na classe rainha durante a sua estadia de seis anos.

“A Honda Racing Corporation orgulha-se de anunciar a renovação de Alex Márquez”, lê-se num comunicado divulgado esta segunda-feira. “Prorrogação do seu atual acordo até ao final de 2022. Em 2020, o antigo campeão do mundo de Moto3 e Moto2 vai correr na classe rainha a bordo da Honda RC213V na Honda Repsol. Depois de ganhar o título na classe intermédia, Márquez tem uma temporada inteira pela frente para ganhar experiência e fazer progressos no projeto de longo prazo da HRC, que vê o piloto espanhol de 24 anos juntar-se à Honda LCR Team no final de 2020.”

“A HRC gostaria de estender os seus agradecimentos a Cal Crutchlow pelo seu trabalho diligente e incansável desde que ingressou na HRC em 2015. Com três vitórias e 12 pódios, o piloto britânico tem sido um ativo valioso dentro e fora de pista, uma fonte constante de excelente feedback para os engenheiros e uma parte fundamental do desenvolvimento da Honda RC213V nos últimos anos. A HRC deseja-lhe as maiores felicidades nos seus esforços futuros.”