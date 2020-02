MotoGP 2020: Alex Márquez na Gala dos Campeões Alex Márquez esteve rodeado de atenção na Gala deste fim-de-semana desporto MotoSport desporto/motogp-2020-alex-marquez-na-gala-dos-campeoes_5e496758f0a7d51282a30c31





A nova contratação da Honda Repsol foi ontem um dos convidados de honra na Gala da Federação do país vizinho, onde Alex Márquez foi praticamente açambarcado pela imprensa, não só pelo seu título de Moto2, conquistado este ano passado, mas pela ascensão à equipa de referência no paddock do Mundial.

Esta contratação colocou o Espanhol de 23 anos e o seu Campeoníssimo irmão Marc, na posição única de ser a primeira dupla de irmãos a integrar uma formação oficial, detalhe que tem sido muito falado, entre a natural especulação de como Alex se adaptará às duras exigências da classe rainha, entre a maior solicitação ao físico dos pilotos, complexidade da eletrónica e entrega de potência brutal que não perdoa erros facilmente e obriga a uma cuidada gestão do spneus ao longo de cada corrida.

Para já, como “rookie” na Honda Repsol, Alex foi o mais rápido na recente sessão de testes oficiais de Sepang, pelo que parece em boa posição de começar a época em grande…