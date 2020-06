O terceiro e último dia de testes privados de MotoGP em Misano esta semana viu Aleix Espargaró da Aprilia igualar as voltas mais rápidas da semana.

A KTM foi a mais rápida nos dois primeiros dias, cortesia de um 1:32:9 definido por Pol Espargaró (que se qualificou em segundo em Misano na época passada) e depois Miguel Oliveira, mas tanto a equipa de fábrica como a Tech3 concluíram os testes na quarta-feira.

Na sua ausência, Aleix Espargaró continuou a sua progressão diária de meio segundo para também se juntar ao clube dos 1:32:9 durante a ação de quinta-feira.

O colega de equipa Bradley Smith, que vai substituir o atualmente suspenso Andrea Iannone para já em Jerez, encontrou quase 0,7s sobre a sua melhor volta de quarta-feira para marcar um 1:33.536s no último dia.

Os recordes oficiais da pole e da volta de corrida de Misano são 1:31.629 e 1:32.678, respectivamente, mas o novo asfalto para 2020 significa que ambos deverão cair nas corridas consecutivas a realizar aqui em Setembro.

Já que as regras de Concessão permitiram que a Aprilia e a KTM trouxessem os seus pilotos de corridas esta semana, a Ducati, com Michele Pirro e a Suzuki com Sylvain Guintoli também andaram no caminho certo com as suas equipas de teste.

Guintoli continuou a avaliação do novo quadro

De acordo com alguns observadores, Michele Pirro fez um 1:30 no último dia na Ducati.

Os pilotos de MotoGP da Honda, Ducati, Yamaha e Suzuki não deverão voltar a ter oportunidade de testar as suas máquinas de 2020 até um teste oficial pouco antes da nova abertura da temporada em Jerez, a 15 de Julho, quase cinco meses após o teste do Qatar.