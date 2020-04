MotoGP, 2020: Aleix Espargaró reflete… “Estive quase a ir para a Ducati em 2015” desporto MotoSport desporto/motogp-2020-aleix-espargaro-reflete_5e95bb433ed6aa3189018fe8





Em declarações ao MotoGP, o piloto da Aprilia revela como esteve perto de ingressar na Equipa Ducati, e fala nos seus planos futuros e muito mais.

Aleix Espargaró, da Aprilia Racing Team Gresini, prestou recentemente declarações ao site MotoGP, revelando que quase se juntou à Ducati antes de assinar com a Suzuki para a temporada de 2015.

“No final, foi o que foi. Tive uma carreira desportiva muito destruturada no início e quando cheguei ao MotoGP, sempre demonstrei que sou um piloto muito trabalhador”, diz o irmão Espargaró mais velho, respondendo a uma pergunta sobre se achava que alguma vez foi considerado para motos capazes de lutar pela vitórias semana após semana.

“Quando assinei depois do ano com a Forward Racing, quando cheguei ao 6º lugar do mundo com o Open de moto, assinei com a Suzuki, mas tinha apertado a mão a Gigi Dall’Igna três semanas para ir para a Ducati, estava praticamente tudo feito, e depois o Dovizioso acabou por ficar.”

A Aprilia de 2020 foi uma lufada de ar fresco

“Então fui à Suzuki. Nessa altura tive a oportunidade de estar em duas das fábricas mais poderosas do campeonato e acabei na Suzuki. Tive um bom ano com a Suzuki e no segundo ano a realidade é que a mudança de pneus de Bridgestone para a Michelin me custou muito, mas não é desculpa, não estava à altura: o Maverick ganhou um Grande Prémio, foi muito mais competitivo do que eu. Acho que não tive um ano mau porque fiz muitos resultados nos cinco melhores, mas não estava ao nível do Maverick, essa é a realidade.”

“Depois acabei na Aprilia e acho que estou a fazer um bom trabalho. Acho que as outras fábricas sabem disso e só tenho 30 anos. Infelizmente, este ano está a ser assim porque se eu tivesse uma moto competitiva, como a RS-GP 2020 parece ser, poderia demonstrar muita coisa e quem sabe o que poderia acontecer em 2021, mas por enquanto não tenho escolha a não ser estar em casa e brincar com os meus filhos.”

Já de si milionário, Aleix tem tudo em casa para treinar

Depois de um 2019 extremamente difícil, Espargaró admite que teve de pensar muito no seu futuro na modalidade:

“No ano passado a verdade é que passei um mau bocado, foi um ano muito dececionante, não gostei de nada na moto. Embora seja um trabalho, quando não gostas de nada e continuas a arriscar a tua vida e continuas a arrastar-te pelos circuitos, e a cair, e os resultados não vêm… Passei um mau bocado!”

“Tinha de estar longe da minha família e chegou um momento no inverno, na pré-temporada, depois de Valencia, no Teste de Jerez, em que praticamente não tinha vontade de andar de moto. Tive de falar muito sobre isso e dar a volta com a Laura, para pensar em opções, e este ano estava a fazer um teste.”

“Se as coisas não mudassem como prometido… mas, por muito que prometessem, depois do Teste de Valencia fui a Jerez e a moto era a mesma, toda a gente tinha a moto nova e eu tinha o mesmo material.”

“A verdade é que as coisas mudaram muito. No Teste de Sepang quase fiquei em lágrimas na minha primeira volta na moto nova. Fomos muito competitivos, mas, bem, não tenho pressa em renovar com a Aprilia, não sei o que vai acontecer no próximo ano, há algumas opções.”

“Espero que possamos começar o ano e quero mesmo continuar a divertir-me como fiz na pré-época e que não seja o meu último ano de corridas de motos.”

O piloto, com 2 Pódios em Grande Prémio mas ainda sem vitórias, discute a situação única em que os pilotos e fábricas se encontram, em termos de negociações contratuais para 2021 e não só.

“Tenho muitas dúvidas, porque é um ano muito difícil, em que as fábricas estão a passar por momentos difíceis. Todas as fábricas do mundo, não só as europeias, mas estou certo de que também as fábricas japonesas, veremos como tudo progride… Acho que temos de esperar para ver como os resultados desportivos progridem, se corrermos este ano, e se não, tenho muitas dúvidas, não sei o que vai acontecer.”

“Há pilotos que podem reformar-se como o Cal, Dovi ou Valentino, por isso haverá mais lugares disponíveis, ou talvez depois desta pausa, todos tenham pensado melhor… Cria muitas dúvidas, essa é a verdade.”