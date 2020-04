O calendário do Campeonato do Mundo de motociclismo de 2020 continua incerto devido à pandemia COVID-19. Esta quarta-feira, tornou-se evidente que não haverá corridas nem de MotoGP nem de SBK antes do final de Junho.

Depois do anúncio feito na quarta-feira passada pela chanceler alemã, Angela Merkel, de que os eventos em larga escala seriam proibidos na Alemanha até 31 de Agosto, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, alargou a proibição de eventos de grande escala na Holanda até 01 de Setembro igualmente.

Estas duas decisões têm uma influência direta nos calendários de MotoGP e SBK. Oficialmente, as próximas duas corridas de MotoGP seriam no Sachsenring a 21 de Junho, e em Assen no dia 28 de Junho. pelos vistos, essas corridas terão agora de ser adiadas ou reagendadas para depois de 31 de Agosto.

Mais recentemente ainda, o governo finlandês pôs fim a qualquer esperança de corridas de MotoGP em Julho. Numa conferência de imprensa na quarta-feira à noite, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, anunciou que todas as reuniões de mais de 500 pessoas devem permanecer proibidas até 31 de Julho.

Isso tornaria impossível a realização do Grande Prémio da Finlândia, que se realizaria no dia 12 de Julho, no novo circuito de Kymiring, 130 km a nordeste de Helsínquia, que no entanto ainda carece de homologação.

Apesar de não terem sido feitas declarações oficialmente, a corrida na Finlândia passaria a ser a primeira corrida no calendário depois das limitações na Alemanha e Holanda terem impossibilitado a realização das corridas no Sachsenring e Assen.

Assim, tudo remete para ainda mais tarde, tornando a possibilidade da realização de provas à porta fechada cada vez mais real.