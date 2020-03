MotoGP, 2020: Agora Tailândia também adiada A Tailândia poderá passar para outra data desporto MotoSport desporto/motogp-2020-agora-tailandia-tambem-adiada_5e5cf24124393212abdb2155





O Grande Prémio da Tailândia de MotoGP foi adiado devido aos receios do coronavírus, anunciou o governo do país poucas horas depois da Dorna Sports e a FIM terem cancelado a prova da classe rainha na corrida de abertura do Qatar.

A Dorna Sports e o FIM confirmaram oficialmente o adiamento do GP da Tailândia ao final da manhã desta segunda-feira.

Num comunicado lê-se: “Devido ao surto de coronavírus em curso, a decisão foi tomada para adiar o GP Tailandês.”

“À medida que o surto global de coronavírus continua a desenvolver-se, o governo tailandês comunicou que não será possível realizar o Grande Prémio da Tailândia na sua data original.”

“A FIM, IRTA e Dorna lamentam, por isso, anunciar que o evento, que deveria realizar-se no dia 22 de Março em Buriram, foi agora adiado.

“A FIM, IRTA e Dorna estão neste momento a avaliar se é possível uma data alternativa para o evento ainda esta temporada.”

“Novas atualizações serão publicadas assim que disponíveis.”

Na noite de Domingo, o MotoGP divulgou um comunicado, que oportunamente noticiámos, em que anuncio o cancelamento da corrida de MotoGP da primeira ronda da temporada de 2020 no Qatar, devido à emissão de novas restrições de viagem no Japão e em Itália – e colocando todos os viajantes que chegam ao Qatar em quarentena imediata de 14 dias.

Os receios sobre o surto de coronavírus, que já infetou mais de 80.000 pessoas em todo o mundo e matou mais de 3.000 e tem muito afetados em Itália, levaram a preocupações adicionais, fazendo com que a corrida da Tailândia, que deveria ser a segunda ronda da campanha em 22 de Março, fosse adiada.

No entanto, após consulta ao Departamento de Controlo de Doenças Infeciosas do país, a Dorna inicialmente anunciou que a corrida iria prosseguir como planeado devido ao coronavírus colocar então um baixo risco para a saúde pública.

Mas os casos confirmados no país subiram para 11, enquanto 1.205 casos suspeitos estão a ser monitorizados atualmente.

Horas depois do organismo que rege o MotoGP, a FIM, ter cancelado a corrida de MotoGP no Qatar, o ministro da Saúde tailandês, Anutin Charnvirakul, divulgou um comunicado confirmando o adiamento. Lembramos que não é o Grande Prémio que está cancleado, pois as provas de Moto2 e Moto3 continuam a ter lugar em Losail, já que as equipas já se encontravam no país.